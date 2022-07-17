إيطاليا.. إلغاء أكثر من 200 رحلة طيران

تم إلغاء أكثر من 200 رحلة طيران في إيطاليا اليوم الأحد جراء إضراب استمر لمدة 4 ساعات لعمال شركات طيران ومطارات.

وقد تضررت رحلات الطيران داخل إيطاليا بشدة، كما شهدت خطوط الطيران إلى فرانكفورت وباريس ولندن وزيورخ حالات إلغاء.

ودعا العديد من النقابات العمالية الإيطالية إلى الإضراب، الذي أثر على شركة “إيناف” للرقابة على الحركة الجوية إضافة إلى شركات الطيران ريان أير وإيزي جيت وفولوتيا.

ويتعلق الخلاف بحقوق الموظفين وظروف العمل والحد الأدنى للأجور.

ووفقًا لموقع “نيوز إيطاليا 24″، فإن موظفي شركات الطيران، رايان إير، وفولوتيا، وإيزي جيت، وطيران مالطا ، أضربوا من الساعة 14:00 إلى 18:00 بالتوقيت المحلي (12: 00-16: 00 GMT).

وبخصوص تبعات هذا الإضراب، أوضحت الصحيفة أنه سيؤثر على حوالي 68 ألف مسافر في المجموع، وهو رقم كان من الممكن أن يكون أعلى بكثير لو لم تنجح الهيئة الحكومية التي تتحكم في ضمان حق الإضراب في إقناع الشركات بتقليص فترة الإضراب الصناعي من 24 ساعة إلى 4 ساعات فقط.

وقد توقف ما بين 14 إلى 18 طيارًا ومضيفًا إيطاليًا من مالطا إير، والشركة المؤقتة كريو لينك (شريك الناقل الأيرلندي)، وهو ما دفع الشركات الأخرى إلى إلغاء رحلاتها في نطاق التحريض.

وتوضح شركة إيتا الإيطالية أنها قامت بتنشيط خطة استثنائية للحد من إزعاج الركاب، وإعادة حجز أكبر عدد ممكن على الرحلات الأولى المتاحة، لافتة إلى أن 50% سيتمكنون من السفر في نفس اليوم.

وأوضحت فولوتيا الإسبانية أن هناك تكلفة منخفضة، مؤكدة أنها قامت بمراجعة الخطط على الموقع الرسمي، فوجدت 24 رحلة ملغاة من وإلى إيطاليا، وحوالي 8% من الحركات التي خططت لها اليوم على الشبكة بالكامل.

ووفقًا لحسابات Courier والأرقام التي قدمتها شركة بيانات الخطوط الجوية، أعلنت شركة إيزي جيت، أنها على علم بحدوث إضراب سوف يؤثر أيضًا على مراقبي حركة المرور، مضيفة أنها ألغت بعض رحلات برنامجها الإيطالي.

وبحسب بيان النقابات، سيتم دعم الإضراب الصناعي من قبل مراقبي الحركة الجوية التابعين لمزود خدمة الملاحة الجوية الإيطالية (ENAV).