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إيطاليا.. ارتفاع عدد قتلى انفجار في محطة طاقة كهرومائية إلى 7

منذ 8 دقائق
محطة طاقة كهرومائية في أيطاليا

محطة طاقة كهرومائية في أيطاليا

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أعلنت إدارة الإطفاء في إيطاليا اليوم الجمعة أن فرق الإنقاذ اكتشفت جثتين إضافيتين لعمال مفقودين بعد انفجار في محطة للطاقة الكهرومائية بالقرب من بولونيا قبل ثلاثة أيام، مما يرفع عدد القتلى إلى سبعة.

وهز انفجار، نتج عن حريق اندلع في أحد المحولات، المحطة الواقعة على ضفاف بحيرة سوفيانا الصناعية والمملوكة لشركة إينيل جرين باور، وهي وحدة تابعة لمجموعة إينيل للمرافق.

وزاد الانفجار من مخاوف النقابات العمالية بشأن السلامة في أماكن العمل بإيطاليا حيث فقد أكثر من ألف شخص أرواحهم العام الماضي، وفقا لتقرير صادر عن الهيئة الوطنية لتعويض العمال في البلاد.

وانتشل الغواصون الجثتين من تحت أنقاض قاعة توربينات على عمق 40 مترا تقريبا تحت سطح البحيرة.

وقال المتحدث إن جهود الإنقاذ توقفت اليوم الجمعة بعد العثور على آخر جثتين.

ولم يتحدد سبب الحادث، وبدأ ممثلو الادعاء الإيطاليون تحقيقا، وهو أمر إلزامي في مثل هذه الحالات.

    المصدر :
  • رويترز

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