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إيطاليا.. اعتقال رجل من طاجيكستان يُشتبه في انتمائه لتنظيم الدولة الإسلامية

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 8 - أبريل - 2024 7:56 مساءً
علم ايطاليا

علم ايطاليا

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قالت الشرطة الإيطالية الاثنين إنها اعتقلت رجلا من طاجيكستان مطلوبا في جرائم تتعلق بالإرهاب ويشتبه في أنه عضو نشط في تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضافت الشرطة في بيان أنها اعتقلت المشتبه به، الذي وصفته بأنه هارب من مذكرة توقيف دولية، بعد وصوله إلى مطار فيوميتشينو في روما قادما من ايندهوفن في هولندا.

وذكرت أن الأحرف الأولى من اسمه هي “إس.آي”.

ولم تشر السلطات الإيطالية إلى روسيا أو إلى الهجوم الدامي الذي وقع الشهر الماضي بقاعة للحفلات الموسيقية خارج موسكو، والذي اعتُقل بسببه عدد كبير من رعايا طاجيكستان في روسيا.

ولم يذكر البيان اسم الدولة التي أصدرت مذكرة الاعتقال بحق المشتبه به، لكنه أشار إلى أن المشتبه به استخدم عدة هويات مزورة منها اوزبكستان وقيرغيزستان وأوكرانيا.

وجاء في البيان أيضا أن المشتبه به من مواليد 1992، وصُنف في 2014 باعتباره مقاتلا أجنبيا في تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

    المصدر :
  • رويترز

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