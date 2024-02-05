إيطاليا.. الشرطة تعتقل 14 شخصا بعد شغب في مركز احتجاز مهاجرين

قالت الشرطة الإيطالية (الاثنين 5-2-2024) إنها ألقت القبض على 14 شخصا بعد اندلاع أعمال شغب في مركز لاحتجاز المهاجرين قرب روما عقب انتحار أحد المحتجزين.

وذكر البيان أن ثلاثة من أفراد الشرطة أصيبوا في أعمال الشغب التي حدثت أمس الأحد عندما تمكن المحتجزون من الخروج واقتحام موقف للسيارات وأشعلوا النار في الحشايا.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة لاستعادة السيطرة على مركز بونتي جاليريا، وهو مركز احتجاز للمهاجرين غير الشرعيين‭‭‭ ‬‬‬قريب من المطار الرئيسي بمدينة فيوميتشينو.

واندلعت الاحتجاجات بعد اكتشاف جثة شاب غيني يبلغ من العمر 21 عاما عقب انتحاره.

وقالت منظمة التحالف من أجل الحرية والحقوق المدنية (سيلد) إن المهاجرين المحتجزين في هذه المراكز يُحرمون من على الرعاية الصحية الملاءمة والحقوق القانونية.

واشتكت نقابات الشرطة من عدم كفاية الأمن، وعبرت عن خشيتها من عواقب أكثر خطورة في المستقبل.

ويمثل التعامل مع الهجرة تحديا كبيرا لحكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني التي تعهدت بشراكة جديدة مع أفريقيا خلال قمة الأسبوع الماضي.

ووصل نحو 157600 مهاجر بالقوارب إلى إيطاليا العام الماضي، وهو أكبر عدد منذ عام 2016، مما يقوض تعهد ميلوني الانتخابي بوقف تدفق الوافدين غير الشرعيين.