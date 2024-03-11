الأثنين 1 رمضان 1445 ﻫ - 11 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إيطاليا.. الشرطة تقبض على ثلاثة فلسطينيين مرتبطين بكتائب شهداء الأقصى

منذ 9 دقائق
أفراد من الشرطة الإيطالية

أفراد من الشرطة الإيطالية

A A A
طباعة المقال

ذكر بيان للشرطة الإيطالية اليوم الاثنين أنها ألقت القبض على ثلاثة فلسطينيين يقيمون في وسط إيطاليا، قالت إنهم كانوا يخططون لشن هجمات في دولة لم تحددها.

وأضافت أن الرجال الثلاثة الذين يعيشون في لاكويلا، الواقعة على بعد نحو 120 كيلومترا شمال شرقي روما، شكلوا خلية مرتبطة بكتائب شهداء الأقصى.

وكتائب شهداء الأقصى هي فصيل مسلح مرتبط بحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتعتبرها إسرائيل والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة جماعة إرهابية.

وقالت الشرطة إنها وجهت اتهامات إلى الفلسطينيين الثلاثة بالتآمر الجنائي لأغراض إرهابية أو تقويض النظام الديمقراطي، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاما.

وأضافت الشرطة أن “المشتبه بهم شاركوا في الترويج والدعاية (…) وخططوا لشن هجمات، بما في ذلك هجمات انتحارية، على أهداف مدنية وعسكرية على أراض أجنبية”.

وتابع البيان أن أحد الرجال الثلاثة مطلوب من إسرائيل، التي تخوض حربا على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة، وتدرس محكمة إيطالية طلبا لتسليمه.

وفي بيان منفصل أشاد وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي باعتقال “ثلاثة إرهابيين خطرين” وقال إن إيطاليا في حالة تأهب قصوى دائما ضد التطرف.

ولم يصدر تعليق فوري من كتائب شهداء الأقصى.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

بسفن حربية.. روسيا تجري مناورات عسكرية مع إيران والصين
الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
خلال شهر رمضان.. جيش الاحتلال يستعد لنشر 15 ألف جندي في الضفة الغربية
الشرطة الاسرائيلية في القدس - أرشيفية
الخارجية الأردنية: القيود الإسرائيلية على الوصول للمسجد الأقصى تدفع الأوضاع نحو انفجار

الأكثر قراءة

فيديو وصور.. ثلاثة شهداء من الجماعة الإسلامية في الهبارية جنوب لبنان
هلال شهر رمضان- تعبيرية
إليك الدول التي أعلنت غدا أول أيام شهر رمضان
هلال شهر رمضان- تعبيرية
أستراليا تعلن أول أيام شهر رمضان!