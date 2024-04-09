إيطاليا: انفجار في محطة للطاقة الكهرومائية يسفر عن مقتل 3 أشخاص

قال ماركو ماسينارا رئيس بلدية كاموجنيانو إن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وفُقد أربعة آخرون بعد حريق وانفجار تحت الأرض في محطة للطاقة الكهرومائية في شمال إيطاليا اليوم الثلثاء.

وقالت مجموعة الطاقة الإيطالية إينيل إن حريقا اندلع في أحد محولاتها بمحطة الطاقة الكهرومائية التابعة لها في بارجي، بالقرب من بولونيا، بعد ظهر اليوم.

وذكرت إدارة الإطفاء الإيطالية في وقت سابق اليوم أن الانفجار وقع في نحو الساعة 1500 بالتوقيت المحلي (13.00 بتوقيت غرينتش) عند سد على بحيرة سوفيانا الواقعة بين مدينتي بولونيا وفلورنسا، وتديره إينيل، وهي إحدى البحيرات الصناعية الثلاث التي تغذي محطة الكهرباء.

وقال رئيس البلدية إنه تم العثور على ثلاث جثث في حين أن أربعة آخرين في عداد المفقودين. وأضاف أن ثلاثة آخرين أصيبوا “بجروح خطيرة” ونقلوا إلى المستشفى.

وقال إن “تحديثا” جار لأعداد القتلى والمصابين والمفقودين.

وقالت إينيل إنها أجلت العمال من الموقع وتنسق مع عمال الإنقاذ من إدارة الإطفاء.

وقال رئيس البلدية في وقت سابق إن حريقا اندلع تحت سطح الأرض وإن “المحطة تقع تحت مستوى البحيرة بعمق يصل إلى نحو 30 مترا”.

وأضاف لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن الحادث وقع في أثناء أعمال صيانة لتوربين.

وهنا فيديو للمحطة نشرته الوكالة.

وقال ماسينارا “تم إبلاغي بأن فرق الإطفاء تحاول الوصول إلى الموقع لكنها تواجه صعوبات في ذلك”.