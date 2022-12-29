إيطاليا تتعهد.. سندافع عن الحقوق الدولية الأوكرانية وسيادتها وحريتها

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اليوم الخميس إنها تأمل في أن تدرك روسيا “الخطأ الفادح” الذي ارتكبته عندما غزت أوكرانيا، وحتى يحين ذلك الوقت ستساعد روما كييف في الجهود الحربية.

وأضافت ميلوني في مؤتمر صحفي اعتيادي بمناسبة نهاية العام “سندافع عن الحقوق الدولية الأوكرانية وسيادتها وحريتها”.

ميدانياً، استهدف الجيش الروسي عدة مناطق ومدن أوكرانيا بأكثر من 100 صاروخ، وتمكنت الدفاعات الجوية الأوكرانية من إسقاط كل الصواريخ الروسية الستة عشر التي استهدفت العاصمة كييف، الخميس، بحسب ما أعلن رئيس الإدارة العسكرية في المدينة.

وكتب سيرغي بوبكو على تلغرام “رُصد ستة عشر صاروخا فوق كييف وتم إسقاطها كلها”.

وأضاف “ألحقت شظايا الصواريخ التي أسقطت أضرارا بثلاثة منازل وسيارة في حي دارنيتسكي وشركة صناعية في حي غولوسييفسكي وملعب للأطفال في حي بيتشيرسكي. وجرح ثلاثة أشخاص ونقلوا إلى المستشفى”.

وقد استهدفت ضربات “مكثفة” بأكثر من 120 صاروخا روسيا مدنا أوكرانية عدة، بما فيها العاصمة كييف صباح الخميس، وفق ما أفادت القوات المسلحة والرئاسة في أوكرانيا.