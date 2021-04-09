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إيطاليا تتهم الصحة العالمية بالكذب بشأن تقرير تصاعد إصابات كورونا

9 - أبريل - 2021
إيطاليا كورونا

إيطاليا كورونا

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وجه ممثلو الادعاء الإيطالي الاتهام رسميا لمسؤول بارز بمنظمة الصحة العالمية بالكذب بشأن تقرير عن استجابة إيطاليا لفيروس كورونا، كاشفين عن اتصالات خاصة ستحرج المنظمة.

وبدأ ممثلو الادعاء في بيرغامو التحقيق مع رانيري غويرا مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بدعوى تقديم تصريحات كاذبة لهم عندما وافق طواعية على الخضوع للاستجواب في نوفمبر الماضي، وحين كان يشغل منصب مسؤول اتصال الصحة العالمية لدى الحكومة الإيطالية بعد أن أصبحت البلاد مركزا لتفشي كورونا في أوروبا العام الماضي.

ويحقق الادعاء في حصيلة الوفيات الضخمة بسبب الفيروس في بيرغامو، وما إذا كان افتقار إيطاليا للاستعداد مع بداية الجائحة قد لعب دورا، وأمتد تحقيقهم ليشمل فضيحة بسبب تقرير للمنظمة.

وسحبت المنظمة التقرير من على موقعها الإلكتروني في الـ14 من مايو الماضي، بعد يوم من صدوره، ولم تعد نشره ثانية.

وأشارت الوثائق التي نشرها ادعاء بيرغامو، وكانت وكالة “راي” الرسمية أول من ينشرها، إلى أن “غويرا تلاعب لإزالة التقرير لأن الحكومة الإيطالية غضبت بسببه”، كما تضمنت المستندات محادثات نصية خاصة عبر “واتس آب” بين غويرا ومسؤول بارز بالصحة العامة في إيطاليا.

وشغل غويرا منصب مسؤول بارز بوزارة الصحة الإيطالية في الفترة بين 2014 حتى 2017، عندما كان من المفترض تحديث خطة الاستعداد للجائحة.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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