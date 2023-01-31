إيطاليا تخفف قيود مكافحة فيروس كورونا للقادمين من الصين

أظهرت وثيقة الثلاثاء أن إيطاليا سوف تخفف قيود مكافحة فيروس كورونا بالنسبة للمسافرين القادمين من الصين، إذ ستجعل المسحات عشوائية وليست إلزامية في مطاراتها.

وبموجب أمر جديد وقعه وزير الصحة أوراتسيو سكيلاتشي، ستطلب إيطاليا من القادمين من الصين نتائج سلبية لفحوص الكشف عن الإصابة بكوفيد في غضون 48 ساعة قبل مغادرة الصين بالإضافة إلى احتمال إجراء مسحات إضافية “على أساس عشوائي” عند وصولهم إلى المطار في إيطاليا.

وفي 28 ديسمبر\كانون الأول، فرضت إيطاليا فحوصا إلزامية لكشف إصابات كوفيد وطلبت وثائق توضح التاريخ المرضي المرتبط بالفيروس للركاب القادمين من الصين.

وسيبدأ سريان الأمر الصادر الثلاثاء اعتبارا من غد الأربعاء 1\2\2023 وحتى نهاية فبراير\شباط.

ويتناقض موقف إيطاليا مع موقف فرنسا التي مددت السبت نظام فحوص كورونا الإلزامية للوافدين من الصين حتى 15 فبراير\شباط.

ودفع حجم تفشي الفيروس في الصين والشكوك حول بياناتها الرسمية العديد من الدول، بما فيها الولايات المتحدة واليابان، إلى فرض قيود على السفر للزوار الصينيين.

ونتيجة إعادة الصين فتح حدودها في الثامن من يناير كانون الثاني، زادت احتمالية عودة السائحين الصينيين إلى شوارع التسوق في أنحاء العالم، حيث بلغت نفقاتهم فيما مضى نحو 255 مليار دولار سنويا على مستوى العالم.