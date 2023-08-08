إيطاليا ترسل طائرة F-35 إلى اليابان بسبب المواجهة المحتملة مع الصين

في خطوة استراتيجية وسط التوترات المتزايدة مع الصين، قامت إيطاليا بإرسال طائرات مقاتلة من طراز F-35 إلى اليابان. هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها القوات الجوية الإيطالية مقاتلاتها من الجيل الخامس من طراز F-35 في اليابان، مما يدل على وجود اتجاه متزايد بين الدول الأوروبية لتعزيز وجودها العسكري في شرق آسيا كإجراء مضاد ضد الصين.

هبطت الطائرة في قاعدة كوماتسو الجوية التابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية في محافظة إيشيكاوا في الرابع من أغسطس. ومن المقرر أن تشارك في تدريبات مع الوحدات الجوية اليابانية، بما في ذلك مقاتلات الوزن الثقيل من طراز F-15J. كما أن اليابان في طريقها لتصبح أكبر مشغل لطائرة F-35 خارج الولايات المتحدة، على الرغم من قلة إلمامها التشغيلي بالطائرة بسبب الاستحواذ اللاحق.

مبادرة الحزام والطريق

هذا ومن المتوقع أن يصل الأسطول الإيطالي من طائرات F-35 إلى 85 طائرة، على الرغم من أن 20 فقط في الخدمة حاليًا. ومن ناحية أخرى، تلقت اليابان 17 من أصل 147 متوقعا لها. ومع ذلك، فإن جدوى عمليات الاستحواذ المخطط لها لإيطاليا معلقة في الميزان بالنظر إلى الوضع الاقتصادي للبلد.

إن قرار إيطاليا بالانسحاب من مبادرة الحزام والطريق التي تقودها الصين جدير بالملاحظة، وبالاقتران مع إسبانيا، فإنها تحتل مرتبة عالية في التعدادات العامة لإيوائها المشاعر المعادية للصين في العالم الغربي. قد يبشر هذا بالخير للموافقة المحلية على الانتشار العسكري في شرق آسيا لموازنة بكين.

طائرات F-35 وJ-20

تعد F-35، في الخدمة منذ عام 2015، والطائرة الصينية J-20 هي مقاتلات الجيل الخامس الوحيدة التي يتم إنتاجها حاليًا ويتم نشرها بقوة على مستوى السرب. وقد تم تحسين J-20، وهي طائرة ذات محركين طويل المدى وطويلة المدى، لمهام التفوق الجوي الدفاعي.

ووقعت أول مواجهة مؤكدة بين J-20 و F-35 في مارس 2022 فوق بحر الصين الشرقي، ومن المحتمل أن تشمل طائرات F-35 الأميركية المتمركزة في اليابان. مع تسليم طائرات J-20 بمعدل حوالي 80 طائرة سنويًا، من المتوقع أن ترتفع إلى حوالي 120 في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل شحنات F-35 إلى حوالي 110 طائرة في عام 2023 وترتفع إلى حوالي 150 في عام 2024، حيث لا يزال ميزان القوى في السماء في تغير.

إيطاليا والمملكة المتحدة وألمانيا

إلى ذلك، أعربت المملكة المتحدة عن نيتها إعطاء الأولوية لنشر حاملات الطائرات الجديدة من طراز كوين إليزابيث كلاس في المحيط الهادئ. حيث ستحمل هذه السفن الحربية مقاتلات F-35B، بما في ذلك طائرات F-35 التي يديرها مشاة البحرية الأميركية.

وقد قدمت ألمانيا، تحت إدارة المستشار أولاف شولتز، طلبات شراء طائرات F-35 في أوائل عام 2022 وشاركت لاحقًا في تدريبات Rapid Pacific في أستراليا، باستخدام طائرات Eurofighters والأصول الداعمة. وقد اعتبرت هذه التدريبات بمثابة تحضير لحملة جوية مشتركة محتملة للكتلة الغربية ضد الصين.

تم نشر مقاتلات يوروفايتر الألمانية في وقت لاحق في اليابان لإجراء تدريبات القوة الجوية الافتتاحية في البلاد. تم الاستشهاد بالتدريب على الصراع المحتمل مع الصين كطوارئ أولية لهذه التدريبات.

أكدت السفارة الألمانية في طوكيو أن المزيد من عمليات النشر ستتبع، مع توقع عمليات نشر F-35 بمجرد بدء استلامها في عام 2026. نظرًا لأن الدول الأوروبية تدرك مصلحة مشتركة في الحفاظ على الهيمنة العسكرية الغربية في شرق آسيا، فمن المتوقع أن هذا العدد من الوحدات المنتشرة في المنطقة ستزداد، مع تزايد نسبة هذه الطائرات من طراز F-35.

لا تزال الطائرة F-35 هي المقاتلة الغربية الوحيدة من الجيل الخامس التي يتم إنتاجها بكميات كبيرة. ومع ذلك، لا يزال يتعين حل بعض أوجه القصور والموثوقية في الطائرة. رغم ذلك، فإن F-35 تحصل على عقود شراء، وبالتالي فهي تحل محل مقاتلي الجيل الرابع الأوروبيين.