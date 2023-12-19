إيطاليا ترسل فرقاطة لتعزيز الأمن في البحر الأحمر

قالت وزارة الدفاع الإيطالية اليوم الثلاثاء إن البحرية سترسل “في الساعات المقبلة” إحدى فرقاطاتها للمساعدة في حماية مسارات الملاحة التجارية في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين في اليمن.

وتأتي الهجمات ردا على الهجوم الإسرائيلي في قطاع غزة وتستهدف ممرا ملاحيا رئيسيا يربط بين آسيا وأوروبا، مما يهدد الاقتصاد العالمي ويؤدي إلى ارتفاع تكلفة الشحن بسبب بحث الشركات عن طرق بحرية بديلة.

وقال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو بعد مكالمة عبر الفيديو مع نظيره الأمريكي لويد أوستن “ستقوم إيطاليا بدورها بالتعاون مع المجتمع الدولي في التصدي لأنشطة الحوثيين الإرهابية المزعزعة للاستقرار”.

وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق أنها ستقود عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر.

وتأكيدا لتقرير إعلامي سابق، قال مصدر في وزارة الدفاع الإيطالية إن الفرقاطة فيرجينيو فاسان ستتوجه إلى البحر الأحمر ضمن عملية أتالانتا البحرية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في أواخر عام 2008.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الإيطالية أن كروزيتو وأوستن ناقشا الخيارات المطروحة لضمان سلامة الطرق البحرية وتجنب التداعيات على الاقتصاد الدولي.

وقال كروزيتو في البيان “من الضروري زيادة الوجود (العسكري) في المنطقة لتهيئة الظروف لتحقيق الاستقرار وتجنب الكوارث البيئية ومنع استئناف الضغوط التضخمية”.