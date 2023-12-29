إيطاليا ترفض تعيين سفير إسرائيلي لديها لأنه "مستوطن متطرف"

أكدت الحكومة الإيطالية معارضتها اختيار إسرائيل، بيني كاشريل، رئيس بلدية مستوطنة “معاليه أدوميم” غير القانونية بالضفة الغربية المحتلة، سفيرا لها لدى روما.

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” الخميس، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية طرحت في يوليو/تموز الماضي اسم كاشريل، سفيرا جديدا لها لدى روما، إلا أنه لم يتسن الحصول على موافقة الحكومة الإيطالية.

وبحسب موقع “واينت” الإخباري العبري، أصدر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ تعليماته لوزارة الخارجية بالتدخل “بتكتم” في هذه المسألة بناء على رسائل من إيطاليا مفادها أن هذا التعيين قد يهدد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

يأتي ذلك رغم تأييد حكومة إيطاليا الائتلافية اليمينية برئاسة جورجيا ميلوني إسرائيل في حربها على قطاع غزة.

لكن روما تعدّ أيضًا المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967 غير قانونية وتشكّل عقبة في طريق السلام.

من جهتها وصفت صحيفة “كورييري دي لا سيرا” الإيطالية، أمس الخميس، بيني كاشريل بأنه “مستوطن متطرف”، بناء على شكاوى قدمت ضده من مسؤولين فلسطينيين.

يشار أن كاشريل تولى رئاسة بلدية “معاليه أدوميم”، إحدى أكبر المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية منذ 31 عامًا، وشغل بين 1999- 2001 منصب رئاسة “مجلس يشع” وهي منظمة تمثّل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب الإجراءات، بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية على تعيين السفير، من المفترض أن توافق عليه الحكومة المضيفة بنفسها، لكن حتى الآن لم تصل الموافقة المطلوبة من إيطاليا.