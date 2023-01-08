الأحد 15 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 8 يناير 2023 |
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إيطاليا ترفض طلب سفينة الرسو في ميناء أقرب بعد إنقاذ مهاجرين

منذ 56 دقيقة
سفينة مهاجرين

سفينة مهاجرين

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قال مسؤول في منظمة غير حكومية، الأحد، إن الحكومة الإيطالية رفضت طلبا من سفينة تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود بالرسو في ميناء آمن يكون أقرب للمكان الذي أنقذت فيه 73 مهاجرا.

ولم تعلق وزارة الداخلية الإيطالية على الأمر.

ويعد هذا الخلاف جزءا من حالة الشد والجذب المستمرة منذ فترة بين الحكومة اليمينية الإيطالية والمنظمات غير الحكومية حول مكان إنزال المهاجرين الذين يجري انتشالهم من البحر المتوسط.

وحصلت سفينة جيو بارنتس التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية على تصريح أمس السبت من روما بالرسو في ميناء أنكونا بوسط إيطاليا على الساحل الشرقي للبلاد، بعيدا عن صقلية حيث يجري إنزال المهاجرين عادة بعد أن تنقذهم سفن المنظمات غير الحكومية.

وقال خوان ماتياس جيل رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في رسالة اليوم الأحد “رفضت وزارة الداخلية طلبنا بالرسو في ميناء آمن أقرب لإنزال 73 ناجيا على متن السفينة جيو بارنتس. السفينة الآن في طريقها نحو الشمال”.

وكان طاقم السفينة قد طلب أمس السبت الرسو في ميناء أقرب بعد إنقاذ مهاجرين كانوا على متن زورق مطاطي قبالة سواحل ليبيا.

وأوضح طاقم السفينة أن الأمر سيستغرق أكثر من ثلاثة أيام للوصول إلى أنكونا في ظل تدهور الأحوال الجوية.

    المصدر :
  • رويترز

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