إيطاليا تسجل رقم قياسي لأكبر عدد وفيات بكورونا في يوم واحد

في أسوأ حصيلة تسجل في بلد خلال يوم، حطم عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد رقما قياسيا في إيطاليا، التي فقدت 475 شخصا، الأربعاء.

ووصل عدد الوفيات في إيطاليا حتى الآن إلى 3 آلاف جراء هذا الوباء، في حصيلة تقارب تلك التي سجلت في الصين (أكثر من 3200 وفاة) حيث ظهر فيروس “كوفيد-19″، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

أما بالنسبة للإصابات، فقد سجلت أجهزة الصحة الإيطالية 4207 إصابات جديدة في الساعات الـ24 الأخيرة، وهو رقم لم يسجل أيضا من قبل.

وبالرغم من الأرقام المقلقة، فإن إيطاليا سجلت أيضا تعافي 1084 من الإصابة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

يذكر أن عدد كبار السن في إيطاليا يزيد عن الصين، لكن عدد السكان 60 مليون نسمة فقط مقارنة بالصين التي يسكنها 1.4 مليار نسمة.

ويقول خبراء الطب إن الفيروس الجديد يشكل خطرا حقيقيا على حياة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، مقارنة بالأشخاص الأصغر عمرا.