الأحد 12 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 6 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إيطاليا تسمح للقُصر والمرضى بمغادرة سفينة تحمل مهاجرين

منذ ساعة واحدة
إيطاليا

إيطاليا

A A A
طباعة المقال

أعلنت منظمة غير حكومية تدير سفينة ترفع علم ألمانيا في ميناء كاتانيا بصقلية أن السلطات الإيطالية سمحت اليوم الأحد ‏‏‏6/11/2022 للقُصر والأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة بمغادرة السفينة‎.‎

وتنتظر عدة سفن تحمل ما يقرب من ألف مهاجر في البحر قبالة سواحل إيطاليا لأكثر من أسبوع تصريحا بالرسو من الحكومة اليمينية ‏‏في البلاد التي تولت السلطة الشهر الماضي‎.‎

وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بينتيدوسي إن السفينة (هيومانيتي 1) التي ترفع علم ألمانيا وعلى متنها 179 شخصا سيُسمح لها ‏‏بالإفراج عن القُصر وأولئك الذين يعانون من مشاكل صحية، مضيفا أن السفينة وبقية من كانوا على متنها سيتم إبعادهم بعد ذلك عن ‏‏المياه الإقليمية‎.‎

وأعلنت منظمة (هيومانيتي) الألمانية غير الحكومية أن الأمر بالمغادرة سيعد انتهاكاً للقانون الدولي وإنه من غير الواضح ما إذا كانت ‏‏السفينة ستُجبر على المغادرة‎.‎

وتابعت المنظمة: “الأمر بمغادرة ميناء كاتانيا مع بقاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم على متن السفينة سيشكل انتكاسة قانونية”.‏

وأضافت أن السلطات سمحت بعد تفتيش السفينة بأن يغادرها 144 مهاجرا، معظمهم من القُصر، بينما اضُطر قرابة 35 بالغا ‏‏اعتبرتهم بصحة جيدة إلى البقاء على متن السفينة‎.‎

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الشرطة في نيجيريا
بعد خطفهم لأيام.. إطلاق سراح 21 طفلاً في نيجيريا
خارطة رواندا والكونغو
الكونغو الديمقراطية ورواندا تبدآن محادثات لإنهاء الصراع
علم اليابان
اليابان تستضيف أول استعراض دولي للأساطيل البحرية ‏منذ 7 سنوات

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

شيرين عبد الوهاب والاعلامي عمرو اديب
رسالة من شيرين الى الجمهور عبر الاعلامي عمرو اديب
كائنات فضائية
علماء: الأرض بحاجة إلى الاستعداد لمواجهة الكائنات الفضائية الآن قبل فوات الأوان
النائب وضاح صادق
نصيحة من وضاح الصادق لباسيل.. "أعد حساباتك"!