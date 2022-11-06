إيطاليا تسمح للقُصر والمرضى بمغادرة سفينة تحمل مهاجرين

أعلنت منظمة غير حكومية تدير سفينة ترفع علم ألمانيا في ميناء كاتانيا بصقلية أن السلطات الإيطالية سمحت اليوم الأحد ‏‏‏6/11/2022 للقُصر والأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة بمغادرة السفينة‎.‎

وتنتظر عدة سفن تحمل ما يقرب من ألف مهاجر في البحر قبالة سواحل إيطاليا لأكثر من أسبوع تصريحا بالرسو من الحكومة اليمينية ‏‏في البلاد التي تولت السلطة الشهر الماضي‎.‎

وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بينتيدوسي إن السفينة (هيومانيتي 1) التي ترفع علم ألمانيا وعلى متنها 179 شخصا سيُسمح لها ‏‏بالإفراج عن القُصر وأولئك الذين يعانون من مشاكل صحية، مضيفا أن السفينة وبقية من كانوا على متنها سيتم إبعادهم بعد ذلك عن ‏‏المياه الإقليمية‎.‎

وأعلنت منظمة (هيومانيتي) الألمانية غير الحكومية أن الأمر بالمغادرة سيعد انتهاكاً للقانون الدولي وإنه من غير الواضح ما إذا كانت ‏‏السفينة ستُجبر على المغادرة‎.‎

وتابعت المنظمة: “الأمر بمغادرة ميناء كاتانيا مع بقاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم على متن السفينة سيشكل انتكاسة قانونية”.‏

وأضافت أن السلطات سمحت بعد تفتيش السفينة بأن يغادرها 144 مهاجرا، معظمهم من القُصر، بينما اضُطر قرابة 35 بالغا ‏‏اعتبرتهم بصحة جيدة إلى البقاء على متن السفينة‎.‎