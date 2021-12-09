إيطاليا تعاقب أمازون.. غرامة تفوق المليار دولار

أعلنت السلطات الإيطالية عن قرارها الجديدـ الخميس، ضد شركة أمازون بسبب ما أسمته “إساءة استخدام موقعها المهيمن في السوق”، وفق ما أفاد موقع “فوربس”.

وفرضت الجهات الناظمة الإيطالية غرامة على شركة أمازون الأميركية 1.28 مليار دولار (1.13 مليار يورو)، ما يمثل أحدث إجراء من الاتحاد الأوروبي ضد شركات التكنولوجيا الكبرى.

وصدر قرار هيئة تنظيم المنافسة الإيطالية في 250 صفحة، وأشار إلى أن “الاستراتيجية المسيئة التي اعتمدتها أمازون خطيرة بشكل خاص، حيث من الممكن أن يتم الإضرار بتنافسية الأسواق ذات الصلة، إن لم يكن القضاء عليها”.

أكدت الهيئة أن أمازون أساءت استخدام مركزها المهيمن في السوق الإيطالية، وذلك من خلال الترويج لخدماتها اللوجستية الخاصة على منصتها “على حساب البائعين من أطراف ثالثة الذين لم يستخدموها”.

أوضح القرار: “أضرت أمازون بمقدمي الخدمات اللوجستية المنافسين في مجال التجارة الإلكترونية من خلال منعهم من تقديم خدماتهم للبائعين عبر الإنترنت ذات جودة مماثلة لخدمات أمازون”، وأضاف أن مثل هذا السلوك “زاد من الفجوة بين قوة أمازون وقوة منافسيها”.

علق متحدث باسم أمازون على القرار لفوربس قائلًا: “لا نوافق على قرار الجهة الناظمة، وسنستأنف الحكم، لأن الغرامات والتعديلات المقترحة غير مبررة وغير متناسبة”.

وأوضحت الهيئة الإيطالية أن البائعين من أطراف ثالثة الذين لا يستخدمون الخدمة اللوجستية لشركة أمازون: “يتم حرمانهم من المزايا الضرورية للحصول على التحليلات والمؤشرات الاستنتاجية لمبيعاتهم”.

وتحرم أمازون البائعين الذين لا يستخدمون نظام خدماتها اللوجستية من المميزات التي تُمكّن المستخدم من رؤية تفاصيل نشاطه التجاري.

وشملت الخدمات التي لا يستطيع هؤلاء البائعين الوصول إليها “العملاء الأكثر ولاء” الذين يستخدمون Amazon Prime، وهو برنامج الولاء الخاص بأمازون.

فرضت الجهة الناظمة تدابير مضادة لردع أمازون، وإخضاعها للتدقيق الإجباري من قبل أحد المراقبين، ما يتعين على الشركة منح امتيازات البيع ووضع سياسة استخدام عادلة لجميع البائعين من الأطراف الثالثة الذين يستوفون الشروط، ويجب على أمازون أن تقرر تلك المعايير وتنشرها بما يتوافق مع القوانين واللوائح التنفيذية.

وتأتي الخطوة عقب أسبوعين من فرض الهيئة ذاتها غرامة أخرى على أمازون بلغت 77.8 مليون دولار (68.7 مليون يورو) لانتهاكها قوانين الاتحاد الأوروبي بسبب القيود التي تعاقب بائعي منتجات أبل Apple وبيتس Beats، وفي نفس الإجراء، تم فرض غرامة على شركة أبل بلغت 152.3 مليون دولار (134.5 مليون يورو).

كشفت أمازون في وثيقة إفصاح أنها تعرضت لغرامة قدرها 844 مليون دولار (746 مليون يورو) من قبل هيئة مراقبة الخصوصية بلوكسمبورغ في يونيو/ حزيران الماضي، وذلك لانتهاكها قوانين حماية البيانات الصارمة في الاتحاد الأوروبي.

تراقب الجهات الناظمة الأميركية من جانبها شركات التكنولوجيا الكبرى عن قرب بعد أن تعهدت واشنطن بتكثيف التدقيق في صناعة التكنولوجيا، تزامنًا مع أوروبا التي تفرض القيود واللوائح التنفيذية لمكافحة الاحتكار.

اعتمد الاتحاد الأوروبي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لوائح تنفيذية بغرض فرض قيود غير مسبوقة على كيفية عمل شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، حيث وافقت لجنة في البرلمان الأوروبي على نسختها من قانون الأسواق الرقمية، وهذا من شأنه أن يقيد هيمنة أمازون وفيسبوك وغوغل وأبل ومايكروسوفت.