الجمعة 19 رمضان 1445 ﻫ - 29 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إيطاليا تعترض طائرات روسية فوق بحر البلطيق

منذ 9 دقائق
القوات الجوية الإيطالية

القوات الجوية الإيطالية

A A A
طباعة المقال

ذكرت القوات الجوية الإيطالية، (اليوم الجمعة 29 مارس/آذار 2024)، أنها اعترضت طائرات مجهولة تحلق فوق المياه الدولية في بحر البلطيق، فيما قال مصدران دفاعيان في روما إنها طائرات روسية.

وقال بيان إن طائرات إيطالية من طراز يوروفايتر متمركزة في قاعدة بمدينة مالبورك البولندية نفذت عمليتي الاعتراض أمس الخميس واليوم الجمعة في إطار مهمة مراقبة جوية لحلف شمال الأطلسي.

وأضاف البيان أن الطائرات الإيطالية عادت إلى قاعدتها في بولندا بعد الانتهاء من عملياتها، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وأوضح المصدران الدفاعيان أن الرادارات رصدت الطائرات الروسية وأنها لم تستجب لإشارات الراديو وطلبات الاتصال.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا تعلن قيوداً جديدة على مسؤولين سوريين
كسوف الشمس
قبل كسوف نادر للشمس.. منطقة نياغرا الكندية تعلن حالة الطوارئ في البلاد
مسؤولون أمريكيون
غزة تحت النار
واشنطن بوست: أمريكا تعتمد المزيد من القنابل والطائرات الحربية لإسرائيل

الأكثر قراءة

غارات على مدينة حلب شمال سوريا
فيديو لانفجارات هي الأعنف في سماء حلب شمال سوريا.. ما الذي يحدث؟
يحيى السنوار
غزة تحت النار
جامعة إسرائيلية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل عقل السنوار.. والنتيجة صادمة!
إسرائيل تغتال "علي نعيم" نائب قائد وحدة الصواريخ بحزب الله
فيديو.. إسرائيل تغتال "علي نعيم" نائب قائد وحدة الصواريخ بحزب الله