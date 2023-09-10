إيطاليا تعتزم الانسحاب من مبادرة "الحزام والطريق"

ذكرت وسائل إعلام إيطالية، الأحد، أن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني أوضحت عزم إيطاليا الانسحاب من مبادرة الحزام والطريق خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ خلال قمة مجموعة العشرين.

وتخطط إيطاليا، التي تسعى إلى تقليل أي رد فعل عنيف إزاء القرار من جانب بكين، في المقابل إلى تنشيط اتفاقية للشراكة الاستراتيجية مع الصين ترمي إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتم التوقيع عليها لأول مرة في 2004.

وإيطاليا هي الدولة الوحيدة من مجموعة السبع التي وقعت على مبادرة الحزام والطريق، وهي خطة للتجارة العالمية والبنية التحتية.

وذكرت صحيفة كوريري ديلا سيرا اليومية أن “رئيسة الوزراء أبلغت نظيرها بنيتها الانسحاب من المشروع”، مضيفة أن لي قام بمحاولة أخيرة لإقناع الإيطاليين بإعادة التفكير