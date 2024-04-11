الخميس 2 شوال 1445 ﻫ - 11 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إيطاليا تعتزم دعوة زعماء من أفريقيا وأمريكا الجنوبية لقمة مجموعة السبع

منذ 4 دقائق
مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع

مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع

A A A
طباعة المقال

ذكر مصدر مطلع أن إيطاليا تعتزم دعوة زعماء من عدة دول في أفريقيا وكذلك من الأرجنتين والبرازيل والهند لحضور قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي ستستضيفها في منتصف يونيو حزيران.

وتتألف مجموعة السبع من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان ومعهم الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن تنعقد قمة الزعماء في منتجع بجنوب شرق البلاد في الفترة من 13 وحتى 15 يونيو حزيران.

وذكر المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لحساسية الأمر، أيضا أن زعماء مصر وتونس والجزائر وكينيا سيحصلون أيضا على دعوات إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأفريقي.

وأضاف أن من المتوقع مشاركة جنوب أفريقيا والبرازيل والهند باعتبارهم أعضاء في مجموعة العشرين الأوسع نطاقا مشيرا إلى أن دعوات لدول أخرى قد تلي ذلك.

وتتولى إيطاليا حاليا الرئاسة الدورية لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لعام 2024 وقالت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني من قبل إن تنمية أفريقيا ستكون بندا أساسيا في المناقشات إضافة للتطرق إلى مخاطر الذكاء الاصطناعي.

وجعلت ميلوني من أفريقيا عنصرا أساسيا في سياستها الخارجية منذ توليها المنصب في أواخر 2022 وأطلقت مشروعا مع عدد من الدول الأفريقية في يناير كانون الثاني يهدف لتعزيز الروابط الاقتصادية والتأسيس لمركز للطاقة لأوروبا وللحد من الهجرة.

كما من المرجح أن يحظى ملف الحرب في أوكرانيا أيضا بتركيز كبير في محادثات مجموعة السبع مع توقع حضور الرئيس فولوديمير زيلينسكي للقمة كما فعل العام الماضي عندما استضافتها اليابان.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

لاتفيا - أوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أوكرانيا ولاتفيا توقعان اتفاقية أمنية لمدة عشر سنوات
شعار منظمة أوبك
أوبك تتوقع طلباً قوياً على النفط في الصيف واحتمالات لدفع الاقتصاد العالمي
الجيش الروسي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
ضربات جوية روسية تدمر محطة كهرباء رئيسية في أوكرانيا

الأكثر قراءة

باسكال سليمان
تفاصيل جديدة حول مقتل منسق القوات "باسكال سليمان"
عائلة محمد سرور
قناة إسرائيلية تكشف معلومات خطيرة تتعلق بمقتل "محمد سرور".. ما علاقة الموساد!؟
خامنئي يستعرض قوات الحرس الثوري الإيراني
إيران تتخذ قراراً مفاجئاً اعتباراً من منتصف الليل.. وإسرائيل تترقب وتتوعد!