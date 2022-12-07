إيطاليا تعتقل ضابطا ألمانيا على صلة بمؤامرة لليمين المتطرف

أفاد بيان بأن الشرطة الإيطالية، الأربعاء، اعتقلت ضابطا سابقا يبلغ من العمر 64 عاما في الجيش الألماني تربطه صلات بجماعة يمينية متطرفة مشتبه في أنها كانت تستعد للإطاحة بالدولة في ألمانيا بصورة عنيفة.

وقالت الشرطة إن الرجل اعتُقل في فندق في وسط مدينة بيروجيا، حيث جرى العثور على “مواد ذات صلة بالنشاط الهدام” للمنظمة.

وورد في البيان أن إجراءات تسليم المشتبه به بدأت.

ونفذ مسؤولون من المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية (BKA) والقوات الخاصة في الشرطة في ألمانيا ،الأربعاء، إجراءات على الصعيد الوطني ضد خلية تابعة لحركة “مواطني الرايخ”، متهمة بالتخطيط لأعمال عنف دموية تستهدف مؤسسات دستورية في ألمانيا.

وجرت العملية تحت اسم “سوكو” أو “الظل”، إذ فتش حوالي 3000 من عناصر الشرطة الألمانية، 137 عقارا يملكهم 52 مشتبهاً بهم، فيما نشرت صحف ألمانيا أنباء عن اعتقال 25 شخصا.

وقال مكتب المدعي العام الاتحادي: “المتهمون ينتمون إلى منظمة إرهابية تأسست في نهاية نوفمبر/تشرين ثاني 2021 على أبعد تقدير، والتي حددت لنفسها هدف إسقاط نظام الدولة القائم في ألمانيا واستبداله بشكلها الخاص من الحكم، وتم بالفعل العمل على أساس هذا النظام”.