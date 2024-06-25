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إيطاليا.. تقرير سنوي: نحو 40% من القصر يتعاطون المخدرات

منذ 40 ثانية
علم إيطاليا

علم إيطاليا

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أظهر تقرير سنوي رفعته الحكومة الإيطالية إلى البرلمان الثلاثاء أن ما يقرب من 960 ألف إيطالي تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاما، أو 39 بالمئة منهم، يتعاطون مواد غير مشروعة مرة واحدة على الأقل، مع عودة تعاطي المخدرات إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وسجلت إيطاليا، موطن عصابات المافيا النافذة التي تجمع المليارات من تهريب المخدرات، تعاطي نحو 54 ألف قاصر للكوكايين في عام 2023، بينما قال نحو 550 ألفا إنهم استخدموا منتجات مرتبطة بالقنب مرة واحدة على الأقل.

وقال ألفريدو مانتوفانو، وكيل الوزارة في حكومة رئيسة الوزراء اليمينية جورجا ميلوني، في مؤتمر صحفي إن المواد غير المشروعة تنتشر مثل “الوباء” في إيطاليا، وإن الوعي بخطورتها قليل.

وقالت الحكومة إنها رصدت تداول مخدرات بقيمة نحو 16.4 مليار يورو (17.59 مليار دولار) في إيطاليا في عام 2022، معظمها من مشتقات الكوكايين والقنب، ارتفاعا من 15.5 مليار يورو في عام 2021، أي قرب مستوياتها قبل انخفاض الاستهلاك بسبب جائحة كوفيد-19.

كما عززت الشرطة إجراءاتها في مواجهة المخدرات في إيطاليا. وقالت الحكومة إن السلطات ضبطت ما يقرب من 89 طنا من المواد غير المشروعة في عام 2023، بزيادة 17 بالمئة مقارنة بالعام السابق، فيما جرى تسجيل نحو 27700 شخص في جرائم تتعلق بالمخدرات.

    المصدر :
  • رويترز

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