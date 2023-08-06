إيطاليا تقلص عدد قواتها في النيجر

قالت الحكومة الإيطالية، الأحد، إنها قلصت عدد قواتها في النيجر لتوفير مكان في قاعدتها العسكرية هناك لمدنيين قد يحتاجون إلى الحماية في ظل وضع أمني هش.

وتهدد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بالتدخل عسكريا في النيجر في حالة عدم التراجع عن انقلاب وقع في 26 يوليو تموز. وتنتهي المهلة التي حددتها إيكواس لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى السلطة اليوم الأحد.

وقالت وزارة الدفاع الإيطالية في بيان إن طائرة عسكرية أقلعت من نيامي عاصمة النيجر وهبطت في روما في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت وعلى متنها 65 جنديا إيطاليا وعشرة جنود أمريكيين.

وأضافت أن عملية النقل الجوي تم ترتيبها لزيادة “الاستقلالية اللوجيستية” للقاعدة العسكرية الإيطالية “بما يحسن طاقتها الاستيعابية للاستضافة إذا أصبح من الضروري استقبال مدنيين وإجلاءهم في حالة الطوارئ”.

وأضافت وزارة الدفاع أن من المقرر تسيير المزيد من الرحلات الجوية من النيجر في الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن 250 جنديا إيطاليا موجودون في النيجر حاليا بهدف مكافحة عمليات التمرد وإجراء تدريبات عسكرية وسيبقون هناك في الوقت الراهن.

وأجلت إيطاليا الأسبوع الماضي 36 من مواطنيها من نيامي، بالإضافة إلى العشرات من رعايا الدول الأخرى، تاركة نحو 40 مدنيا إيطاليا معظمهم من العاملين في منظمات غير حكومية في النيجر.

وإيطاليا واحدة من عدة دول غربية تشمل الولايات المتحدة وفرنسا لديها قوات في النيجر التي لطالما كانت حليفا للغرب ضد تمرد المتشددين الإسلاميين في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.