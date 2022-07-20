إيطاليا تكافح حرائق غابات أجبرت المئات على الفرار من منازلهم

كافحت فرق الإطفاء في إقليم توسكانا الإيطالي اليوم الأربعاء حريق غابات أجبر مئات السكان على ترك منازلهم وتسبب في اشتعال خزانات غاز، بينما اضطرت شركة بناء السفن فينكانتييري لإغلاق مصنع يعمل به ثلاثة آلاف شخص بسبب الدخان الناتج عن حريق في شمال شرق البلاد.

وانتشرت حرائق الغابات في عدة مناطق من إيطاليا هذا الأسبوع بسبب استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

وارتفع عدد المدن التي أعلنت حالة التأهب القصوى لمواجهة موجة الحر من خمس إلى تسع مدن، ومن المتوقع ارتفاع عدد المدن إلى 14 غدا الخميس، بينها روما وميلانو وفلورنسا، على أن يبلغ العدد 16 مدينة يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة إلى 40 درجة في شمال ووسط إيطاليا هذا الأسبوع، علاوة على منطقة بوليا في الجنوب وجزيرتي سردينيا وصقلية.

واستمر اليوم الأربعاء اشتعال حريق كان قد اندلع مساء يوم الاثنين بالقرب من مدينة لوكا في إقليم توسكانا، وتسبب بالفعل في تدمير نحو 1500 فدان من الغابات.

وكتب حاكم المنطقة يوجينيو جياني على تويتر يقول إن الحريق أجبر حوالى 500 شخص على النزوح عن منازلهم، حيث استعرت النيران خلال الليل ووصلت إلى بعض القرى وتسببت في انفجار بعض خزانات الغاز المسال.

وفي منطقة فريولي فينيتسيا جوليا بشمال شرق البلاد، حثت السلطات المواطنين على البقاء في منازلهم بسبب الدخان الكثيف الناتج عن حريق اندلع أمس الثلاثاء في منطقة كارسو على حدود كرواتيا وسلوفينيا.

ودفع الحريق شركة بناء السفن المملوكة للدولة فينكانتييري إلى إغلاق مصنعها في مدينة مونفالكوني الساحلية.