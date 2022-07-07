إيطاليا تنتشل عاشر جثة بعد الإنهيار الجليدي

بعد الانهيار الجليدي القاتل، انتشلت فرق الإنقاذ في شمال إيطاليا عاشر جثة، الخميس الواقع في 7 تموز، وقالت إنها تبحث عن آخر

وقال رئيس مقاطعة ترينتو، ماوريتسيو فوغاتي، إن أطقم الإنقاذ في جبال الألب تمكنت باستخدام الكلاب والطائرات بدون طيار من انتشال الرفات من حطام الانهيار الجليدي الذي وقع يوم الأحد بنهر مارمولادا الجليدي، شرقي بولزانو.

وحتى الآن ، تعرفت السلطات على ست جثث فقط من بين الجثث العشر ، بما فيها جثتا مواطنين تشيكيين الخميس.

وعثر أفراد الطاقم، أيضا، على أجزاء من جثث، في دليل على قوة الانهيار الجليدي، وتأثيره القاتل على المتنزهين.

وانفصلت قطعة ضخمة من نهر مارمولادا المتجمد يوم الأحد، مؤدية إلى تسارع سقوط طوفان من الجليد والصخور والحطام إلى أسفل.

ورجح خبراء إن يكون ارتفاع درجات الحرارة قد ساهم في الانهيار ، لأن النهر الجليدي أصبح يذوب بشكل أسرع من المعتاد وسط موجة حر، ما يؤدي إلى زعزعة استقراره.