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إيطاليا تنتشل 14 جثة أخرى بعد غرق قارب مهاجرين

منذ 40 دقيقة
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قال بيان: “إن قوات خفر السواحل الإيطالية انتشلت 14 جثة أخرى اليوم الجمعة بعد غرق قارب مهاجرين قبالة منطقة كالابريا بجنوب إيطاليا في حادث أسفر عن وفاة 34 على الأقل”.

وقالت وكالات إغاثة يوم الاثنين: “إن الحادث وقع على بعد نحو 200 كيلومتر شرقي كالابريا حين اندلع حريق في القارب الذي يعتقد أنه انطلق من تركيا”.

وقال بيان خفر السواحل: “انتشلت سفينتا خفر السواحل داتيلو وكورسي اليوم 14 جثة. وبلغ إجمالي الجثث التي جرى انتشالها 34″، منذ بدء عمليات البحث.

وبعد الحادث، قالت وكالات الإغاثة: “إن خفر السواحل أنقذ 11 شخصا من الموقع ونقل جثة امرأة إلى الشاطئ لكنها نبهت إلى أن أكثر من 60 آخرين ما زالوا مفقودين”.

وتشير بيانات للأمم المتحدة إلى أن أكثر من 23500 مهاجر لاقوا حتفهم ​أو فقدوا بالبحر المتوسط ​منذ عام 2014.

    المصدر :
  • رويترز

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