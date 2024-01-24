إيطاليا تنفي مزاعم روسية عن مقتل ضابط إيطالي في أوكرانيا

نفت إيطاليا اليوم الأربعاء، مزاعم روسية بأن ضابطا في الجيش الإيطالي قُتل في أوكرانيا، ووصفتها بأنها أخبار كاذبة تستخدم كسلاح للحرب النفسية.

وقالت وزارة الدفاع الإيطالية في بيان إن اللفتنانت كولونيل كلاوديو كاستيليا توفي لأسباب طبيعية في إيطاليا، بعد أن أعادت السفارة الروسية في جنوب أفريقيا نشر تقارير تفيد بالعثور على كاستيليا ميتا في أوكرانيا.

وجاء في البيان “تنفي وزارة الدفاع الإيطالية بشدة هذه الكذبة البشعة التي نشرت على حساب السفارة الروسية في جنوب إفريقيا على موقع إكس، وتحذر المحرضين على الكراهية من مواصلة نشر هذه الأخبار الزائفة الفظيعة”.

وأضاف البيان “هل هذه هي الطريقة التي تُخاض بها الحرب النفسية، بتجديد آلام أسرة اللفتنانت كولونيل كلاوديو كاستيليا؟”

وفي الشهر الماضي، أصدرت الحكومة الإيطالية مرسوما يسمح لها بتزويد كييف بالمعدات العسكرية حتى نهاية عام 2024 في مسعى لدعم جهودها الحربية في مواجهة الغزو الروسي وحماية المدنيين.