إيطاليا تنقذ 32 مهاجرا في جزيرة مهجورة بالبحر المتوسط

قال خفر السواحل الإيطالي (الاثنين 3-4-2023) إنه اضطر لاستخدام طائرة هليكوبتر لإنقاذ 32 مهاجرا بينهم طفل تقطعت بهم السبل في جزيرة مهجورة بالبحر المتوسط.

وقال خفر السواحل في بيان إن إنقاذ المهاجرين من جزيرة لامبيون بطريق البحر كان مستحيلا بسبب الأحوال الجوية “السيئة للغاية”.

وأضاف البيان أن الطائرة نقلت المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا، المكان المعتاد لوصول المهاجرين القادمين بطريق البحر الذين ينطلقون في رحلات من تونس وليبيا وسط رياح تصل سرعتها إلى 50 عقدة.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” إن المهاجرين الذين تم إنقاذهم من الكاميرون وساحل العاج وغينيا ومالي.

وفي وقت سابق اليوم، قالت منظمة (هاتف الانذار) الخيرية، التي تتلقى مكالمات من قوارب المهاجرين المنكوبة، إن قاربا يقل نحو 500 شخص بحاجة للإنقاذ في المياه الدولية قبالة ليبيا.