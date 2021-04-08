إيطاليا توصي باستخدام اللقاح المثير للجدل

رغم تعليق العديد من الدول الأوروبية لاستخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، أوصت إيطاليا باستخدام لقاح أسترازينيكا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

جاء ذلك، وفقا لما صرح به المستشار الصحي الحكومي فرانكو لوكاتيلي خلال مؤتمر صحفي في روما، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، الأربعاء.

وأوضح “لوكاتيلي” أن لقاح أسترازينيكا لا يزال مسموحا بإعطائه لكل من تزيد أعمارهم عن 18 عاما.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، أنه تم إعطاء 5ر11مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في إيطاليا حتى الآن.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ 231 ألفا و459 جرعة في اليوم الواحد. ووفقا لهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا 11 شهرا لتطعيم 75% من تعداد سكانها بلقاح من جرعتين.

وفي وقت سابق قالت منظمة الصحة العالمية، إنه لا يوجد سبب للتوقف عن استخدام لقاح شركة أسترازينيكا ضد كورونا بعدما أوقفت عدة دول التطعيم خوفا من التسبب بتجلط في الدم.

وقالت مارغريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية للصحفيين “نعم، يجب أن نواصل استخدام لقاح أسترازينيكا، ولا يوجد سبب يستدعي عدم استخدامه”.

وذكرت هاريس أنه “لقاح ممتاز”، مضيفة أنه لا توجد علاقة سببية بينه والأنباء التي وردت عن حالات تجلط في الدم.

وعلقت العديد من الدول استخدام لقاح أسترازينيكا وسط مخاوف من تسببه بتجلط الدم ما دفع بوكالة الأدوية الأوروبية للمسارعة إلى طمأنة الناس لعدم وجود أي مخاطر صحية معروفة مرتبطة بجرعات اللقاح.