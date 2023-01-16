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إيطاليا تُسلّم بلجيكا امرأة ثانية إثر فضيحة الفساد في البرلمان الأوروبيّ

منذ 55 دقيقة
البرلمان الأوروبي - أرشيفية

البرلمان الأوروبي - أرشيفية

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وافقت محكمة إيطالية، اليوم الإثنين، على تسليم امرأة ثانية إلى السلطات البلجيكية يشتبه في تورطها في فضيحة فساد تتعلق بقطر هزت البرلمان الأوروبي.

فقد قالت محكمة استئناف في مدينة بريشا بشمال البلاد، إن من الممكن تسليم سيلفيا بانتسيري، وذلك بعد أن أرجأت حكمها مرتين في انتظار تقرير عن الأوضاع في السجون البلجيكية.

فيما كان محاموها قد قالوا الشهر الماضي، إنه ينبغي رفض الطلب بسبب الاكتظاظ في السجون البلجيكية. وطلب القضاة معلومات من بروكسل عن نظام السجون، وهو ما استغرق عدة أسابيع.

وبانتسيري (38 عامًا) هي ابنة النائب السابق في البرلمان الأوروبي بيير أنطونيو بانتسيري الذي يعتقد المدعون العامون في بروكسل أنه أحد الأطراف الرئيسية في الفساد المزعوم. ونفى النائب السابق ارتكاب أي مخالفات.

كانت نفس المحكمة، لكن بهيئة قضاة مختلفة، قد وافقت بالفعل على تسليم ماريا دولوريس كوليوني، زوجة بيير أنطونيو بانتسيري ووالدة سيلفيا، إلى بروكسل.

ومع ذلك، لا تزال كوليوني في إيطاليا لأن محاميها قدموا استئنافا على قرار تسليمها أمام محكمة الاستئناف العليا في إيطاليا، والتي من المتوقع أن تصدر قرارها في 31 يناير كانون الثاني.

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