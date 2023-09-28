الخميس 13 ربيع الأول 1445 ﻫ - 28 سبتمبر 2023 |
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إيطاليا: جمعيات الإنقاذ يجب ألا تكون "مغناطيس" جذبٍ للمهاجرين

منذ 4 دقائق
مراكب المهاجرين عبر البحر

مراكب المهاجرين عبر البحر

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أشار وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الخميس، إلى أنّ جمعيات الإنقاذ البحري العاملة في البحر المتوسط، ​​يجب ألا تكون “مغناطيسًا” يجذب المهاجرين إلى أوروبا.

وأضاف خلال لقاء صحافي في برلين مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك: “لا أحد يشن حربًا على المنظمات غير الحكومية، نقول فقط إنه يجب ألا تكون (…) مغناطيسًا لجذب المهاجرين غير الشرعيين”.

وكتبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني هذا الأسبوع إلى المستشار الألماني أولاف شولتس، تخبره أنها علمت “بدهشة” بمبادرة الحكومة الألمانية لتمويل الجمعيات الخيرية للمهاجرين العاملة في البحر المتوسط ​​وفي إيطاليا.

    المصدر :
  • رويترز

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