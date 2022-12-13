الثلاثاء 19 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 13 ديسمبر 2022 |
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إيطاليا: شحنات الأسلحة لأوكرانيا ستتوقف مع بدء محادثات السلام

منذ 6 دقائق
وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو

وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو

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قال وزير الدفاع الإيطالي أمام البرلمان، الثلاثاء، إن شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا ستتوقف بمجرد بدء محادثات السلام لإنهاء الغزو الروسي.

وأضاف الوزير جويدو كروسيتو في كلمة ألقاها أمام مجلس الشيوخ “أدرك أن المساعدات العسكرية يجب أن تتوقف عاجلا أو آجلا، وسوف تنتهي عندما نجري محادثات السلام التي نأمل جميعا فيها”.

في وقت سابق من هذا الشهر، اعتمد مجلس الوزراء الإيطالي مرسوما يسمح بمواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة طوال العام المقبل دون السعي للحصول على موافقة رسمية من البرلمان لكل شحنة جديدة.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية، تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي “الناتو”، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا في سيادتها”.​​​​​

    المصدر :
  • رويترز

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