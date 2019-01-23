إيطاليا: ماكرون “رئيس بالغ السوء”

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وصف وزير الداخلية الإيطالي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بأنه “رئيس بالغ السوء”، وقال إنه “يتكلم كثيرا وينجز قليلا”.

جاءت التصريحات من قبل زعيم حزب الرابطة اليميني ماتيو سالفيني،، الذي يشارك في حكم البلاد مع حزب حركة خمس نجوم، والتي من شأنها أن تزيد التوترات مع جارة إيطاليا.

وكان زعيم حزب خمس نجوم أثار بالفعل سخط فرنسا في وقت سابق من الشهر الجاري، عندما قال إن حركته الشعبوية مستعدة لمساعدة متظاهري السترات الصفراء في فرنسا.

واستدعت الخارجية الفرنسية سفير إيطاليا لدى باريس على خلفية تعليقات مناهضة لفرنسا بشدة صدرت عن إيطاليا بشأن أزمة المهاجرين في أوروبا.

وقال سالفيني إن المشكلة بالنسبة له ليست مع الشعب الفرنسي، وإنما مع “ماكرون الذي يتحدث كثيرا وينجز قليلا، ويعطي دروسا في السخاء ثم يرفض استقبال آلاف المهاجرين على الحدود الإيطالية”

المصدر العربية نت