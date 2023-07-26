إيطاليا.. مقتل 3 أشخاص في حرائق الغابات بجزيرة صقلية

قال رئيس حكومة جزيرة صقلية جنوب إيطاليا إن حرائق غابات اجتاحت الجزيرة أودت بحياة ثلاثة مسنين، وذلك في وقت تتسبب فيه موجات حرارة وعواصف شديدة في خسائر فادحة في مناطق أخرى.

وأفادت تقارير لوسائل إعلام إيطالية بالعثور على جثتين متفحمتين لرجل وزوجته في السبعينيات من العمر بمنزلهما المحترق على أطراف عاصمة المنطقة باليرمو.

كما توفيت امرأة أخرى في أواخر الثمانينيات من عمرها بباليرمو بعد أن عجزت سيارة إسعاف عن الوصول إلى منزلها بسبب الحرائق في المنطقة.

وقال رئيس صقلية ريناتو شيفاني على فيسبوك في رسالة خلال الليل “الحر القائظ والحرائق المدمرة غير المسبوقة” جعلت أمس الثلاثاء “أحد أصعب الأيام منذ عقود”.

وقالت فرق الإطفاء إنها حاولت إخماد ما يقرب من 1400 حريق بين يومي الأحد والثلاثاء، منها 650 في صقلية و390 في كالابريا.