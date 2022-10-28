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إيطاليا: ملتزمون بتعزيز الشراكة مع الجزائر

منذ 6 دقائق
علم إيطاليا

علم إيطاليا

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شدّد وزير الخارجية الإيطالي “أنتونيو تاياني”، خلال اتصال هاتفي بنظيره الجزائري، رمطان لعمامرة، على أن بلاده ملتزمة بتعزيز الشراكة مع الجزائر.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية إنه تم التأكيد خلال الاتصال الهاتفي على “الالتزام بتعزيز الشراكة الثنائية بين إيطاليا والجزائر، وخاصة في قطاع الطاقة، وعلى العمل من أجل الاستقرار والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.

وكانت الخارجية الإيطالية قد أعلنت عن مكالمة هاتفية بين تاياني ووزير الخارجية المغربي “ناصر بوريطة”، تحدث فيها الأول عن “الدور الحاسم للمغرب في استقرار منطقة المتوسط، وكذلك في مكافحة الإرهاب”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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