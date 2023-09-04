إيطاليا والسعودية توقعان اتفاقا لتعزيز الاستثمارات

وقعت السعودية وإيطاليا اليوم الاثنين اتفاقا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارات ذات الأهمية الاستراتيجية مع تركيز مبدئي على مشروعات التطوير في قطاع الطاقة.

وتسعى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، منذ توليها منصبها في أكتوبر تشرين الأول، إلى إقامة علاقات أوثق مع دول الخليج متجاهلة مخاوف حكومات سابقة بخصوص حقوق الإنسان في المنطقة. ورفعت بالفعل حظرا كان مفروضا على بيع الأسلحة إلى السعودية والإمارات.

وتستمر مذكرة التفاهم التي اطّلعت عليها رويترز لمدة عامين يتم تجديدها تلقائيا لمدة 24 شهرا أخرى ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بنيته رفض التجديد قبل ستة أشهر من موعد انتهائها.

وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح اليوم الاثنين خلال فعالية في ميلانو للترويج للشراكة بين الجانبين إن السعودية ستركز على الطاقة والاستدامة وسلاسل الإمداد والرياضة لتوسيع وجودها في إيطاليا.

وترى إيطاليا في عهد ميلوني أنها تلعب دورا متزايدا في ربط الاتحاد الأوروبي بموردي الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع خفض الاتحاد الأوروبي إمداداته من روسيا.

وفي ذات الفعالية بميلانو، اتفقت شركتا إيني الإيطالية للطاقة وأكوا باور السعودية على تطوير مشروع للهيدروجين الأخضر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما وقعت أكوا باور مذكرة تفاهم منفصلة مع شركة المرافق الإقليمية إيه 2 إيه وشركة تصنيع الأقطاب الكهربائية دي نورا للتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر.

وبالإضافة لذلك، تسعى إيطاليا إلى جذب صناديق الثروة السيادية في الخليج للاستثمار في صندوق جديد لتوفير الموارد للشركات العاملة في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية وتعزيز المشتريات وإعادة استخدام المواد الخام الحيوية.

وقال وزير الصناعة الإيطالي أدولفو أورسو في الفعالية إن روما يمكن أن تعين مفوضين خاصين لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة للمساعدة في تطبيق برامج استثمار أجنبي في إيطاليا بقيمة لا تقل عن مليار يورو (1.1 مليار دولار).