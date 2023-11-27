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إيطاليا والسعودية.. مباحثات للاستثمار في قطاعات السيارات والتعدين والدفاع

منذ 3 دقائق
السعودية - إيطاليا

السعودية - إيطاليا

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قال وزير الصناعة الإيطالي أدولفو أورسو (الاثنين 27-11-2023) إن بلاده تناقش مع السعودية إقامة استثمارات مشتركة في قطاعات السيارات والتعدين والنفط والغاز والدفاع والهيدروجين والفضاء.

وتسعى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني منذ توليها المنصب في أكتوبر تشرين الأول 2022 إلى إقامة علاقات أوثق مع الخليج متجاهلة مخاوف الحكومات الائتلافية السابقة بشأن حقوق الإنسان في المنطقة.

وتستمر جولة أورسو في شبه الجزيرة العربية حتى غد الثلاثاء ويعقد خلالها اجتماعات في قطر والسعودية والإمارات.

وقال أورسو في بيان بعد اجتماعه في الرياض مع خالد السالم رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع التي تساعد في الإشراف على تطوير صناعة الطاقة في السعودية “إيطاليا والسعودية ملتزمتان بتطوير إطار عمل تنظيمي وصناعي يدعم ويسرع الاستقلال الاستراتيجي في قطاع المواد الخام الحيوي”.

وأضاف “بحثنا إمكانية إقامة شراكات واستثمارات مشتركة خاصة في قطاع التعدين، سواء في بلدينا أو في مناطق أخرى، مثل القارة الأفريقية”.

وذكر الوزير أن ممثلي كبريات الشركات مثل بيريللي ومير تكنيمونت وبريسميان شاركوا في الاجتماع.

    المصدر :
  • رويترز

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