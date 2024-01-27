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إيطاليا وبريطانيا وفنلندا تعلّق تمويل أونروا في غزة

منذ 13 دقيقة
موظف في أونروا

موظف في أونروا

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علّقت كلاً من دول “إيطاليا وفنلندا وبريطانيا، اليوم السبت 27 كانون الثاني/يناير، التمويل التي تقدمه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لتنضم إلى دول أخرى علقت التمويل، بعد مزاعم مشاركة موظفين من الوكالة في الهجوم على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها ستعلق مؤقتا تمويل أونروا لحين فحص المزاعم.

وأفادت وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في منشور على منصة إكس “علّقت الحكومة الإيطالية تمويل أونروا بعد الهجوم الوحشي على إسرائيل في السابع من أكتوبر”.

وقالت فنلندا أيضا إنها علقت التمويل.

وتقدم أونروا، التي تأسست لمساعدة اللاجئين من حرب عام 1948 التي صاحبت قيام إسرائيل، خدمات تعليمية وصحية ومساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

وتساعد أونروا أيضا نحو ثلثي سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتلعب دورا محوريا في تقديم المساعدات خلال الحرب الجارية.

وعلقت الولايات المتحدة وأستراليا وكندا بالفعل تمويل أونروا بعدما قالت إسرائيل إن 12 موظفا في الوكالة شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر.

وفتحت أونروا تحقيقا عن عدة موظفين بعدما فصلتهم من العمل.

وانتقدت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفتها بأنها حملة إسرائيلية على أونروا.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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