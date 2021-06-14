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إيطاليا.. 907 إصابة جديدة و36 وفاة بفيروس كورونا

14 - يونيو - 2021
كورونا - إيطاليا

كورونا - إيطاليا

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سجلت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الاثنين، 907 إصابات و36 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19”.

وارتقع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 907، ليصل العدد العام إلى مستوى 4245779 حالة، بينها 157790 نشطة.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في إيطاليا يوم 11 يونيو 1901 حالة، وفي 12 يونيو 1723، وفي 13 يونيو 1390.

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 36 وفاة ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير، ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 127038 شخصا.

وسبق أن وصل مؤشر الوفيات اليومية الناجمة عن المرض في 11 يونيو 69 حالة، وفي 12 يونيو 52، وفي 13 يونيو 26.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسابعة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

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