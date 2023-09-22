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القبض على أكثر من 50 شخصاً في أحدث مداهمة إيطالية

منذ 6 دقائق
أفراد من الشرطة الإيطالية

أفراد من الشرطة الإيطالية

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أعلنت قوة شرطة كارابينيري الإيطالية في بيان، اليوم الجمعة، القبض على ما يزيد عن 50 شخصا في مداهمة جديدة للشرطة لمافيا ‭‬‬‬ندرانجيتا في إيطاليا.

ونشرت السلطات أكثر من 400 فرد في العلمية التي أُطلق عليها اسم “كاربانتوس” بقيادة المدعي العام نيكولا جراتيري وهو أحد أشهر المحققين في مكافحة عصابات المافيا بإيطاليا.

وقالت الشرطة الإيطالية إنها احتجزت 38 شخصا، ووضعة ستة قيد الإقامة الجبرية، فضلا عن صدور أوامر لثمانية بعدم مغادرة بلداتهم.

رصد محققون أنشطة إجرامية متنوعة ترتبط بمافيا ندرانجيتا، من بينها عمليات واسعة النطاق لتهريب مخدرات وغسل أموال واغتصاب حقوق الغير.

تبوأت ندرانجيتا مكانة كوزا نوسترا في صقلية باعتبارها أقوى منظمة لعصابات المافيا في إيطاليا، وتشعبت في أنحاء أوروبا والعالم.

    المصدر :
  • رويترز

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