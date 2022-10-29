السبت 4 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 29 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إيفانكا ترامب تتسلم جائزة رسمية نيابة عن والدتها الراحلة

منذ 59 دقيقة
إيفانكا ترامب

إيفانكا ترامب

A A A
طباعة المقال

تسلمت إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جائزة رسمية من التشيك تكريما لوالدتها الراحلة إيفانا التي هاجرت إلى الولايات المتحدة في سبعينيات القرن العشرين لكنها حافظت على علاقات وثيقة مع وطنها.

وكرم ميلوش زيمان رئيس التشيك مساء الجمعة الراحلة إيفانا ترامب التي توفيت عن 73 عاما في يوليو تموز، وآخرين من بينهم لاعب التنس إيفان ليندل ومناهض النازية جوزيف ماسين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وتسلم ممثل للسفارة الأوكرانية في براج الجائزة نيابة عن زيلينسكي.

واجتمعت إيفانكا ترامب، التي رافقها زوجها جاريد كوشنر وشقيقها الأكبر دونالد الابن، مع زيمان قبل الاحتفال في قلعة براج.

نشأت إيفانا ماري زيلنيكوفا، التي ولدت في تشيكوسلوفاكيا، في زلين التي تبعد 300 كيلومتر عن براج. والتقت دونالد ترامب في رحلة إلى نيويورك لعرض الأزياء عام 1976 وصارت زوجته الأولى عندما تزوجا بعد ذلك بتسعة أشهر.

أنجب الزوجان ثلاثة أبناء، وانفصلا في عام 1992، ونسب الفضل لإيفانا في بناء عدد من ممتلكات الرئيس الأمريكي السابق المميزة مثل “برج ترامب”.

وقالت إيفانا لتلفزيون “سي.بي.إس” عام 2017 إن ترامب عرض عليها منصب سفيرة في جمهورية التشيك لكنها رفضت

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

تشييع شهيد بالضفة- أرشيفية
2022.. العام "الأكثر دموية" للفلسطينيين في الضفة الغربية
دونالد ترامب
ترامب: تويتر الآن في أيادٍ أمينة
محطة زابوريجيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا تعلن إحباط محاولة إنزال أوكرانية في محيط زابوريجيا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

جبران باسيل
منشقون عن التيار يشكلون جبهة ضد باسيل.. ومفاجأة في الأسماء!
ثنائي يؤديان أغنية من اول دقيقة
بالفيديو: عروسان يؤديان أغنية "من أول دقيقة" بإحساس رائع!
حسن نصر الله
إنتفاضة إيران
"سنقتلك يا نصرالله".. هتافات غاضبة من نوع آخر شمالي إيران