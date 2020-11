إيفانكا ترامب تدعو للتصويت لصالح “رئيس السلام”

غردت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، داعية الناخبين للتصويت لوالدها، واصفة إياه بأنه “رئيس السلام”.

وكتبت إيفانكا ترامب في حسابها عبر موقع “تويتر”: “صوتوا لصالح رئيس السلام دونالد ترامب… يقود بقوة وينهي الحروب الخارجية التي لا تنتهي”.

VOTE for the PEACE✌️President — ⁦@realDonaldTrump⁩ is leading with strength and ending the endless foreign wars! pic.twitter.com/PaiKeKGRmu

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) November 3, 2020