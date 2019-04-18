إيفانكا ترمب رئيسة؟

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أعلنت المستشارة البارزة للبيت الأبيض إيفانكا ترمب أن والدها سألها إن كانت مهتمة بتولي وظيفة رئيس البنك الدولي، لكنها رفضت. وفي مقابلة مع أسوشيتدبرس، خلال رحلة إلى أفريقيا للترويج لمبادرة عالمية للنساء، قالت ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إنها سعيدة بدورها الحالي في الإدارة.

وأضافت أن والدها أثار الأمر “كسؤال”، وأنها أخبرته بأنها “سعيدة بالعمل” الذي تقوم به حاليا. وشاركت إيفانكا ترمب في عملية اختيار الرئيس الجديد للبنك الدولي المكون من 189 دولة، ديفيد مالباس، وذكرت أنه سيقوم “بعمل رائع”.

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وردا على سؤال حول ما إذا كان والدها قد تحدث معها بشأن مناصب بارزة أخرى، قالت إيفانكا إنها “ستحتفظ بذلك” سرا بينهما. وأوضحت أنها لا تفكر في الترشح للرئاسة في المستقبل.

 

المصدر سكاي نيوز عربية

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