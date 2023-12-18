الأثنين 5 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 18 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إيفرجرين توقف الشحن إلى إسرائيل.. وتعلق المرور بالبحر الأحمر "مؤقتا"

منذ 37 دقيقة
هجمات الحوثيين في البحر الأحمر (أ ف ب)

هجمات الحوثيين في البحر الأحمر (أ ف ب)

A A A
طباعة المقال

أفادت شركة شحن الحاويات التايوانية إيفرجرين اليوم الاثنين، أنها قررت التوقف مؤقتا عن قبول البضائع الإسرائيلية بأثر فوري وأصدرت تعليمات لسفن الحاويات التابعة لها بتعليق الملاحة عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر.

وأضافت إيفرجرين أن السفن الموجودة في الخدمات الإقليمية لموانئ البحر الأحمر ستبحر إلى المياه الآمنة القريبة وتنتظر إشعارا آخر، بينما سيتم إعادة توجيه سفن الحاويات التي من المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر حول رأس الرجاء الصالح لمواصلة رحلاتها إلى الموانئ.

وكان قد أعلن مسؤولون أمريكيون لرويترز اليوم الاثنين 18\12\2023 إن السفينة التجارية سوان أتلانتيك تعرضت لهجوم الاثنين في جنوب البحر الأحمر بعدة مقذوفات انطلقت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون.

وأضاف المسؤولون أن المدمرة يو.إس.إس كارني استجابت لنداء استغاثة وتحركت نحو السفينة.

وفي وقت سابق حذرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا من أن الهجمات في البحر الأحمر “لا يمكنها أن تبقى دون رد”، بعد سلسلة عمليات نفذها الحوثيون في اليمن على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

وقالت كولونا خلال زيارتها تل أبيب الثلاثاء إن “هذه الهجمات لا يمكنها أن تبقى دون رد”، مؤكدة: “نحن ندرس خيارات عدة مع شركائنا” من بينها دور “دفاعي لمنع تكرار ذلك”، وفق فرانس برس.

 

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الانتخابات المصرية
وسط توقعات بفوز السيسي بولاية ثالثة.. مصر تعلن نتائج انتخابات الرئاسة
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
غزة تحت النار
أوستن يصل إلى إسرائيل.. والمرحلة المقبلة محور المباحثات
ويزر الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني
غزة تحت النار
بعد مقتل امرأتين في كنيسة بغزة.. وزير الخارجية الإيطالي ينتقد إسرائيل

الأكثر قراءة

كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاغاري
غزة تحت النار
الجيش الإسرائيلي مصدوم من هول ما رأى.. اكتشاف أكبر نفق لحماس
أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ
غزة تحت النار
تصريحات "صادمة" لأمين سر منظمة التحرير عن أحداث 7 أكتوبر.. "ما فيه حد فوق المحاسبة"
قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
تطوّر خطير على صعيد القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان!