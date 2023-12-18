إيفرجرين توقف الشحن إلى إسرائيل.. وتعلق المرور بالبحر الأحمر "مؤقتا"

هجمات الحوثيين في البحر الأحمر (أ ف ب)

أفادت شركة شحن الحاويات التايوانية إيفرجرين اليوم الاثنين، أنها قررت التوقف مؤقتا عن قبول البضائع الإسرائيلية بأثر فوري وأصدرت تعليمات لسفن الحاويات التابعة لها بتعليق الملاحة عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر.

وأضافت إيفرجرين أن السفن الموجودة في الخدمات الإقليمية لموانئ البحر الأحمر ستبحر إلى المياه الآمنة القريبة وتنتظر إشعارا آخر، بينما سيتم إعادة توجيه سفن الحاويات التي من المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر حول رأس الرجاء الصالح لمواصلة رحلاتها إلى الموانئ.

وكان قد أعلن مسؤولون أمريكيون لرويترز اليوم الاثنين 18\12\2023 إن السفينة التجارية سوان أتلانتيك تعرضت لهجوم الاثنين في جنوب البحر الأحمر بعدة مقذوفات انطلقت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون.

وأضاف المسؤولون أن المدمرة يو.إس.إس كارني استجابت لنداء استغاثة وتحركت نحو السفينة.

وفي وقت سابق حذرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا من أن الهجمات في البحر الأحمر “لا يمكنها أن تبقى دون رد”، بعد سلسلة عمليات نفذها الحوثيون في اليمن على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

وقالت كولونا خلال زيارتها تل أبيب الثلاثاء إن “هذه الهجمات لا يمكنها أن تبقى دون رد”، مؤكدة: “نحن ندرس خيارات عدة مع شركائنا” من بينها دور “دفاعي لمنع تكرار ذلك”، وفق فرانس برس.