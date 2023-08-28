"إيفرغراند".. عملاق العقارات الصينية تخسر 87% من قيمتها السوقية

شهدت مجموعة عقارات إيفرغراند (Evergrande Real Estate Group) وهي ثاني أكبر شركة تطوير عقاري من حيث المبيعات في الصين تراجعات حادة ببورصة هونغ كونغ، بعد استئناف التداول لأول مرة منذ 17 شهرا، وذلك عقب إعلان الشركة الأكثر مديونية في العالم، عن خسائر بنحو 4.5 مليار دولار في النصف الأول.

وهوى السهم بنحو 87 بالمئة إلى مستوى 0.35 دولار هونغ كونغ، لتتقلص قيمة السهم السوقية إلى 4.6 مليار دولار هونغ كونغ (586 مليون دولار) فقط من ذروة بلغت أكثر من 50 مليار دولار أميركي في عام 2017.

وكانت “إيفرغراند”، التي تخضع لعملية إعادة هيكلة طويلة للديون، أعلنت الأحد عن خسائر صافية للمساهمين تبلغ 33 مليار يوان (4.5 مليار دولار) في النصف الأول من العام الجاري.

وتضاف هذه الخسارة إلى خسائر تجاوزت 582 مليار يوان في العامين السابقين، حيث كانت أول خسارة للشركة لعامين كاملين منذ إدراجها في 2009.

يذكر أن الشركة كانت تقدمت بطلب لاستئناف التداول في هونغ كونغ في الساعة 9 صباحا، الاثنين، بعد أن قالت هذا الشهر إنها أوفت بالتزاماتها بموجب قواعد الإدراج في هونغ كونغ بعد تحسينها نظام وإجراءات الرقابة الداخلية.

وكانت آخرة مرة جرى فيها تداول سهم “إيفرغراند” في 18 مارس 2022، إذ خسرت الشركة أكثر من 95 بالمئة من قيمتها السوقية عن ذروتها في 2017.

وأعلنت الشركة الصينية، الاثنين، أنها أجلت اجتماعات مع مجموعة من الدائنين، قبل ساعات فقط من موعدها المقرر اليوم، مما يزيد من عدم اليقين في عملية مطولة لوضع اللمسات الأخيرة على واحدة من أكبر عمليات إعادة الهيكلة في البلاد على الإطلاق.

وأشارت الشركة إلى رغبتها في السماح للدائنين بتقييم التطورات الأخيرة بما في ذلك استئناف التداول في أسهمها.