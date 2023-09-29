إيفرغراند: مشتري المنازل الصينيون القلقون يعانون من الأزمة

تقول السيدة جو عن المنزل الذي اشترته: “عندما أفكر في الأمر، أبكي. الأمر صعب، وأشعر بالأسف على نفسي وعلى ابني”.

في عام 2021، قبل أشهر فقط من ظهور العلامات الأولى للأزمة على شركة العقارات الصينية العملاقة إيفرغراند، اشترت غو تيانران (التي تم تغيير اسمها بناء على الطلب) وزوجها شقة على الخارطة لطفلهما الوحيد من المطور الأكثر مبيعًا.

وقد سارع الزوجان، اللذان يقتربان من الستينيات من عمرهما، إلى دفع مبلغ 30 ألف دولار (24500 جنيه إسترليني) كدفعة مقدمة للشقة التي لم يتم بناؤها بعد، لقد قطعوا الرصاصة عندما تعهدوا باستخدام 75٪ من دخلهم لدفع ثمن الرهن العقاري.

وقالت السيدة جو لـ”بي بي سي” في وقت سابق من هذا الشهر: “أردنا مساعدة ابننا، ومنحه مكانا ليبدأ فيه بمجرد تخرجه من الكلية”. ولكن بعد أشهر قليلة من شرائها، بدأت واجهة إيفرجراند في التصدع.

وفي مقاطعة هينان بوسط الصين حيث اشتروا المنزل، توقفت أعمال البناء.

وتقول: “لقد رأينا الإطار الرئيسي قيد الإنشاء، وفجأة سمعنا أن إيفرغراند كان يسقط ثم توقف البناء في العام الماضي”.

في سبتمبر 2021، فشلت إيفرغراند في سداد أكثر من 100 مليون دولار للمقرضين الخارجيين. في ذلك الوقت، قُدر أن الشركة كان لديها أكثر من 1.5 مليون منزل غير مكتمل.

وقد سلط هذا التخلف عن السداد الضوء على أزمة العقارات في الصين التي لا تزال تتصاعد بعد مرور عامين. أمضت الشركة المفلسة الأشهر الـ 18 الماضية في محاولة التوصل إلى صفقة انتعاش، لكن الأخبار التي وردت هذا الأسبوع عن اعتقال مؤسسها هوي كا يان وغيره من كبار القادة من قبل الشرطة جددت القلق بشأن مستقبلها.

تقول السيدة جو التي قيل لها في البداية إنها ستحصل على المفاتيح بحلول ديسمبر من هذا العام: “لقد استخدمت بعض أموال التقاعد الخاصة بي لدفع الدفعة الأولى، وسنقوم بسداد الرهن العقاري على مدار الثلاثين عامًا القادمة”.

ولكن مع تفاقم أزمة الإسكان في الصين، تتزايد مخاوفها: “لا نريد أن ينتهي بنا الأمر بلا شيء”.

إنه قلق يتقاسمه العديد من الآخرين الذين أنفقوا مدخرات حياتهم في منزل جديد أن أحلامهم قد دمرت بالجرافات.

ما يزيد من القلق هو أن إيفرجراند ليس المطور العقاري الوحيد الذي يواجه مشكلة كبيرة. وأعلنت شركة عقارية عملاقة أخرى، وهي كانتري جاردن، عن خسارة قياسية بلغت 6.7 مليار دولار في نصف العام، ويقدر المحللون أنها باعت مليون منزل لم يتم الانتهاء منه بعد.

وقالت تشانغ مين البالغة من العمر 31 عاما والتي يعيش أيضا في خنان: “لقد اشتريت تقريبا شقة من كانتري جاردن”.

وقالت لـ”بي بي سي” إنها وخطيبها خططا لشراء المكان ليكون منزلهما الزوجي. تم بناء منزل والديها بواسطة شركة كانتري جاردن، وقيل للزوجين الشابين أن بإمكانهما شراء عقار بسعر مخفض في أغسطس. لكنهم غيروا رأيهم عندما سمعوا أن الشركة كانت على وشك التخلف عن السداد.

تقول السيدة تشانغ: “نحن بالتأكيد لا نؤجل حفل زفافنا لأننا لم نشتر منزلا جديدا. سأضطر فقط إلى التخلي عن متابعة فكرة “عيش المتزوجين حديثا في منزل جديد، لقد شهد جيل والدي ارتفاع سوق الإسكان في الصين على مدى عقدين من الزمن، وفي هذه الأيام يشعر الناس من حولي بالقلق إزاء انخفاض أسعار المنازل”.

ويمثل سوق العقارات في الصين ثلث اقتصادها، مما يثير المخاوف بشأن التأثير على الصناعات الحليفة، من مواد البناء مثل الصلب والأسمنت، إلى الأجهزة المنزلية، ومع ذلك، فهذه أزمة أخرى بالنسبة لبكين، التي تكافح أيضًا تباطؤ النمو، وانخفاض الصادرات، ومعدل البطالة بين الشباب الذي ارتفع إلى أكثر من 20%.

سعت بكين إلى تهدئة المخاوف العامة ولم تذكر وسائل الإعلام الرسمية سوى القليل عن وضع هوي تحت مراقبة الشرطة، ويبدو أن وزارة الخارجية تعرقل أسئلة الصحفيين حول هذا الموضوع في مؤتمرها الصحفي اليومي يوم الخميس.

لكن الأخبار كانت رائجة على منصات التواصل الاجتماعي الصينية مثل ويبو، مع أكثر من 600 مليون مشاهدة حول موضوع مراقبة السيد هوي وحده.

انتقد الكثيرون على موقع Weibo كيفية السماح لشركة إيفرغراند وغيرها من عمالقة العقارات بالوصول إلى هذه النقطة. وتساءل المستخدمون لماذا لم تكن هناك حماية كافية للمشترين.

وكتب أحد المستخدمين: “بسبب عدم كفاية الآليات واللوائح التنظيمية، فقد أصبح من المعتاد تقريبًا أن تنفجر الشركات”، ويبدو أن هناك مخاوف من أن أزمة العقارات قد تمتد إلى المزيد من المطورين لأن وضع إيفرجراند كشف عن عيوب نظامية فقد أدت آثار الاقتراض المفرط والخصومات الكبيرة لجذب المشترين إلى استنزاف خزائن الشركة.

وتساءل مستخدم آخر: “كيف سيتم تسليم هذه الشقق؟ لقد تم دفع ثمن العديد من هذه الوحدات من المدخرات والأموال التي تم الحصول عليها بشق الأنفس لعدة أجيال عبر العائلات؟”.

كان الناس أيضًا يشاركون تجاربهم كمشترين منازل يشعرون بخيبة الأمل والقلق. في أحد مقاطع الفيديو على Douyin، النسخة الصينية من TikTok، قال رجل إنه اضطر إلى العمل في ثلاث وظائف لتغطية رهنه العقاري وإيجاره الحالي – لأنه لا يستطيع الانتقال إلى شقته غير المكتملة في إيفرغراند.

عندما ظهرت إخفاقات شركة إيفرغراند لأول مرة قبل عامين، اندلعت احتجاجات خارج مكاتب الشركة في شنتشن بجنوب الصين. وقد بدأت تلك المظاهرات من جديد في الأشهر الأخيرة. وفي إحدى الاحتجاجات الأخيرة، هتف المشترون: “توقف البناء، توقف الرهن العقاري. سلموا المنازل واحصلوا على السداد!”

تقول السيدة جو إنها والمشترين الآخرين في إيفرغراند لا يجلسون مكتوفي الأيدي. لقد شكلوا ثلاث مجموعات على WeChat، تضم كل منها ما يقرب من 500 عضو.

وقالت: “لقد نظمنا أنفسنا للذهاب إلى الحكومة. ومع وجود الكثير منا، لا يمكنهم تجاهل ذلك”.

وقالت أيضًا لبي بي سي إن مسؤولين محليين حذروها من التحدث إلى وسائل الإعلام، وقدمت وعودًا باستئناف أعمال البناء في عقار إيفرجراند الذي اشترت فيه شقة قريبًا.

لكن عددًا قليلاً من أعضاء مجموعتها يتفقدون موقع البناء كل يوم، لقد رأوا عدداً قليلاً من العمال والحد الأدنى من التقدم.

تقول السيدة جو: “لقد توقف البعض منا عن دفع الرهن العقاري. إذا ضغط البنك بشدة، فسوف ينامون في بهو البنك”.