إيقاف التنسيق الأمني.. السلطة الفلسطينية ترد على الاقتحام الإسرائيلي لجنين

صلاة الجنازة على عدد من الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية (رويترز)

فال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن فلسطين أوقفت التنسيق الأمني مع إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة بعد هجمة عسكرية إسرائيلية دامية (الخميس 26-1-2023).

وقال بيان صادر بعد اجتماع للقيادة الفلسطينية “في ضوء العدوان المتكرر على أبناء شعبنا والضرب بعرض الحائط الاتفاقات الموقعة بما فيها الأمنية، نعتبر أن التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم يعد قائما اعتبارا من الآن”.

واستشهد تسعة فلسطينيين خلال عملية عسكرية لجيش الاحتلال في جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، وأطلق الغاز المسيل للدموع في قسم للأطفال داخل مستشفى، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفادت الوزارة في آخر حصيلة لها عن ارتقاء “منذ الصباح تسعة شهداء بينهم سيدة مسنّة، إضافة إلى أكثر من 20 مصابا بينهم 4 إصابات بحالات خطيرة”.

من جهة ثانية، قالت وزيرة الصحة مي الكيلة إن “قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى جنين الحكومي، وأطلقت بشكلٍ متعمد قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه قسم الأطفال في المستشفى، ما أدى لإصابة أطفال مرضى وذويهم وطواقم طبية بحالات اختناق”.

وصفت الوزيرة الوضع في المخيم بأنه “حرج “واتّهمت قوات الاحتلال “بمنع إسعاف المصابين”.

وبذلك يرتفع إلى 29 عدد الفلسطينيين، الذين استشهدوا منذ بداية السنة برصاص الاحتلال، في الضفة الغربية المحتلة.

وشهد العام 2022 سقوط أكبر عدد من الشهداء في الضفة الغربية منذ نهاية الانتفاضة الثانية (2000-2005)، حسب الأمم المتحدة.