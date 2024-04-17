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إيقاف تداول أسهم شركة ناتورغي بإسبانيا

منذ 48 دقيقة
شاشات إلكترونية في بورصة مدريد

شاشات إلكترونية في بورصة مدريد

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أوقفت اللجنة الوطنية لسوق الأوراق المالية في إسبانيا، الأربعاء 17 نيسان/أبريل 2024، التداول على أسهم شركة ناتورجي للطاقة، انتظاراً للكشف عن معلومات قد تكون مؤثرة على التداول في السوق.

وقالت مجموعة كريتريا الإسبانية القابضة أمس الثلاثاء إنها تجري محادثات مع مجموعة استثمارية تتفاوض مع كبار المساهمين في مجموعة ناتورجي للطاقة للتوصل إلى اتفاق شراكة محتمل.

وذكرت صحيفة سينكو دياس الإسبانية أمس الثلاثاء نقلا عن مصادر في السوق لم تكشف عنها أن شركة طاقة الإماراتية تجري محادثات مع أكبر ثلاثة مساهمين في ناتورجي ومن ضمنهم كريتريا لبحث فرص استحواذ محتمل.

وقبل وقف التداول، قفز سهم ناتورجي 1.3 بالمئة إلى 21.8 يورو (23.16 دولار).

وأحجمت ناتورجي عن التعليق.

(الدولار = 0.9412 يورو)

    المصدر :
  • رويترز

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