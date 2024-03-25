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إيقاف وزير النفط الليبي عن العمل مؤقتاً

منذ ساعتين
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ذكرت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا اليوم الاثنين، أنها أوقفت وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية عن العمل مؤقتا.

وقالت الهيئة على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، نقلاً عن تحقيق قضائي: “إن رئيسها عبد الله قادربوه أصدر قرار إيقاف وزير النفط والغاز بطرابلس على ذمة التحقيق في وقائع القضية رقم 178 التي كشفت عن وجود مخالفات قانونية”.

ولم يكشف البيان عن مزيد من التفاصيل.

وقال مصدر بوزارة النفط لـ”رويترز”: “إن الوزارة لم تتلق نسخة من القرار بعد”.

وذكرت الهيئة لقب الوزير وأشارت إليه في بيان مقتضب بالأحرف الثلاثة الأولى من اسمه فقط.

وتتمتع الهيئة، المكلفة بالإشراف على أداء الحكومة، بصلاحيات تشمل الاعتراض على التعيينات في المناصب العمومية وتعزيز المساءلة العامة.

    المصدر :
  • رويترز

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