الأحد 12 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 26 نوفمبر 2023 |
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إيكواس تدين الهجوم في سيراليون

منذ 21 ثانية
المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا- إيكواس

المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا- إيكواس

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نددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في بيان اليوم الأحد بمحاولة أفراد “الحصول على أسلحة والإخلال بالنظام الدستوري” في سيراليون.

وكانت قد أعلنت حكومة سيراليون اليوم الأحد، أن البلاد فرضت حظر للتجول بعد أن نفذ مسلحون مجهولون هجوما على ثكنات عسكرية وحاولوا اقتحام مستودع للأسلحة في العاصمة فريتاون.

وأشارت الحكومة في بيان إلى أن قوات الأمن تسيطر على الموقف.

وقال وزير الإعلام شيرنور باه في البيان “في الساعات الأولى من صباح الأحد قام مجهولون بمحاولة اقتحام مستودع للأسلحة تابع للجيش في ثكنات ويلبرفورس. تم صد ذلك”.

وأضاف “إعلان حظر للتجول على مستوى البلاد يسري على الفور. ننصح المواطنين بالبقاء داخل البنايات”.

    المصدر :
  • رويترز

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