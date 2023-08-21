الأثنين 5 صفر 1445 ﻫ - 21 أغسطس 2023 |
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"إيكواس" ترفض اقتراح انقلابيّي النيجر: استعيدوا النظام الدستوريّ فورًا

منذ 8 دقائق
قادة الانقلاب في النيجر

قادة الانقلاب في النيجر

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أعلن مفوض من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اليوم الإثنين، أنّ التكتل رفض اقتراحًا من المجلس العسكري الحاكم في النيجر بإجراء انتخابات في غضون ثلاث سنوات من انقلاب يوليو/ تموز.

وكان قائد المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني، قد قال في مطلع الأسبوع، إن الحكومة العسكرية التي استولت على السلطة في 26 يوليو/ تموز، ستدشن حوارًا وطنيًا للتشاور على الانتقال إلى الديمقراطية وهو “ما ينبغي ألا يستغرق أكثر من ثلاثة أعوام”.

وجاءت هذه التصريحات مساء السبت، بعد اجتماع وفد من مجموعة إيكواس مع تياني والرئيس المخلوع محمد بازوم في العاصمة نيامي، في وقت سابق من ذلك اليوم.

وقال المفوض عبد الفتاح موسى لرويترز اليوم الإثنين إنّ موقف التكتل لا يزال واضحًا.

وأضاف في رسالة عبر تطبيق واتساب ردًا على سؤال عن اقتراح تأجيل الانتخابات: “أطلقوا سراح بازوم من دون شروط مسبقة واستعيدوا النظام الدستوري من دون مزيد من التأخير”.

    المصدر :
  • رويترز

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